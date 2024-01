Massimiliano Varrese nominato ancora al GF Vip albanese | c’entra il suo trascorso con Heidi Baci

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 30 gennaio 2024)è stato tirato nuovamente in ballo al GF Vipda una giornalista in merito al suo tanto discusso rapporto morboso avuto connella casa più spiata d’Italia. E ciò è parso come un tentativo di voler nuovamente screditare l’attore per mettere in buona luce, che sembra rivivere una situazione simile anche nel reality del suo paese d’origine. Ecco cosa è successo e cosa è stato detto sul suo conto. GF Vip: parole dure suLa giornalista Sonila Mec?o è intervenuta nella puntata del GF Vipdel 28 gennaio 2024 per fare una critica all’opinionista e alla conduttrice del programma. Ma seppur indirettamente ha parlato male anche di...