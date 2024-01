Martina Stella | chi è l’ex marito Andrea Manfredonia | “È finita per motivi insuperabili”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024), nato nel 1988 a Roma, è un procuratore sportivo nonché exdi. È uno dei cinque figli di Lionello, ex calciatore di seria A di Lazio e Juventus. Chi èdinasce con la passione per il calcio, che l’ha anche portato a seguire le orme del padre. Dopo il liceo si è iscritto all’Università, laureandosi in Management delle imprese sportive, e in poco tempo ha abbracciato la sua attuale professione. Nel 2013, infatti, ha aperto la sua personale agenzia di marketing calcistico ed è anche un’agente dei giocatori di FIFA. Lui e...