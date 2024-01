Martina Franca | rifiuti abbandonati | individuati due responsabili

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 30 gennaio 2024) Continuano senza sosta i controlli per contrastare l’abbandono illecito dei. Questa mattina, gli agenti del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale coadiuvati dall’ispettore ambientale, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Pasqualina Castronuovo, hanno effettuato una serie di controlli nel centro storico e nell’agro recuperando sacchi diillecitamente e ispezionando il contenuto al fine di acquisire elementi utili per l’identificazione dei presunti. Dalle verifiche effettuate è stato possibile acquisire elementi utili per l’identificazione di due nominativi la cui posizione è al vaglio degli agenti. Si ricorda che l’abbandono illecito deianche da parte dei privati è reato. Chi viene identificato rischia una multa fino a 2.500 euro e un ...