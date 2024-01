Marocco-Sudafrica | Hakimi sbaglia il rigore del pareggio Conte disse | “Prima di far tirare lui…”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Achrafil calcio dideldiall’86’. Dopo il penalty concesso per un tocco col braccio di Mvala, dal dischetto si è presentato l’ex terzino dell’Inter. In assenza di Ziyech, è toccato al giocatore più esperto e carismatico del. Ma dagli undici metri il calciatore del Paris Saint Germain ha calciato alto, scheggiando la traversa. Un errore che a più di qualcuno ha fatto ripensare ad una dichiarazione di Antoniodel 2021 dopo un Inter-Verona: “Credo chedi far battere una lui, debbano morire tutti gli altri calciatori”, scherzò il tecnico. Nel dicembre 2022 peròsegnò con tanto di cucchiaio ilche ...