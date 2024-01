“Mariposa” | il testo della canzone di Fiorella Mannoia a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024)sarà il sesto per. La cantante sarà nuovamente in gara con un brano ritmato, dal titolo ““. Le sonorità giocano con il folklore latino, così come il, dove si restituisce il ritratto complesso e sfaccettato di un personaggio femminile dai contorni quasi mitologici e che contiene ogni donna mai vissuta. Si prospetta un brano da cantare, soprattutto in virtù del ritornello molto orecchiabile. Ildi “” Sono la strega in cima al rogoUna farfalla che imbraccia il fucileUna regina senza tronoUna corona di arancio e di spineSono una fiamma tra le onde del mareSono una sposa sopra l’altareUn grido nel silenzio che si perde nell’universoSono il coraggio che genera il mondoSono uno specchio che si è ...