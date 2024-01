Mario Sechi | Professori e stragisti | sinistra senza limiti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) La realtà delle cose, i fatti presi per quello che sono, ci dicono che oggi il confine tra anti-sionismo e anti-semitismo non può essere invocatonaufragare nell'errore (e nell'orrore) per una sola ragione: fa il gioco di Hamas e di tutti i tagliagole del Medio Oriente che puntano alla dissoluzione di Israele. La caccia all'ebreo e l'attacco allo Stato fanno parte del medesimo disegno di Hamas, di Hezbollah, dell'Iran, e di mille altre sigle del terrore islamista: cancellare Israele e sterminare gli ebrei. L'antisemita oggi è ricco di «ma», «però», «anche», così cieco da non capire che un miliziano di Hamas gli avrebbe tagliato la gola solo per vedere scorrere il sangue di un occidentale. La stessa separazione di Hamas da Gaza è questione impervia e colma di fatti disturbanti, tutti abbiamo visto i festeggiamenti dei palestinesi dopo lo sterminio del 7 ottobre, ...