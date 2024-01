Marianella | “Milan | mercato con testa e metodo | Loftus-Cheek pazzesco”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Massimodi 'Sky Sport' ha parlato delestivo dele, in particolare, dell'apporto di Rubenai rossoneri

Massimo Marianella , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Milan e Fiorentina (pianetamilan)

Massimo Marianella , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Luka Jovic in vista di Milan -Frosinone (pianetamilan)

Massimo Marianella ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in orbita Milan e del rapporto che dovrà avere con Stefano Pioli (pianetamilan)

Massimo Marianella , volto noto di 'Sky Sport', ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan come consulente di RedBird. Le parole (pianetamilan)

Analizzando Fiorentina-Inter, Massimo Marianella su Sky Sport si concentra sul rigore di Nico Gonzalez e sul contributo di Yann Sommer. Un breve commento, poi, sulla lotta scudetto con la Juventus. SC ...In città, a Napoli, a pochi passi dal centro storico, c'è un centro sportivo totalmente abbandonato: quello di Marianella, inglobato tra la periferia nord della città e l'aria salubre della collina di ...Ieri è arrivata dai colleghi di Sky la notizia secondo la quale il Milan sta pensando all'inserimento, per la prossima stagione, della seconda squadra. Da valutare però in ...