Marelli | «Fiorentina-Inter | ammetto un errore! Riguarda Sommer»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024)in collegamento con gli studi di DAZN è tornato a parlare di, ammettendo di aver commesso un errore ieri durante la diretta della partita.la valutazione sul tocco di Yann. ERRORE IN DIRETTA – Lucasi riprende dopo quanto detto ieri ine analizza: «La rete di Lautaro Martinez è buona, in presa diretta abbiamo sottolineato che c’era stata una spinta su Parisi, ma si tratta di una normale dinamica di gioco. Nell’episodio del contatto tra Bastoni e Ranieri per me ci sono tutti gli elementi per un calcio di rigore perché subito dopo la battuta del calcio d’angolo i due calciatori si tengono, poi Bastoni dà la schiena al pallone e si disessa. In questa circostanza ci ...