Marcolin: «Inter una macchina da guerra! Faccio una previsione» (Di martedì 30 gennaio 2024) L’Inter si prepara allo scontro diretto contro la Juventus. Dario Marcolin in collegamento su Tutti Convocati, ha fatto una previsione riguardo quello che sarà secondo lui il match di domenica. SCONTRO DIRETTO – Dario Marcolin ha parlato così riguardo il Derby d’Italia: «L’Inter è una macchina da guerra, ha una fase offensiva importante che attacca con sei giocatori. Sono poche le squadre che attaccano così. Allegri dice di guardare la classifica a fine marzo, quindi rimanere attaccante il più possibile all’Inter è un successo. Prevedo una partita dove i nerazzurri faranno la gara e la Juventus lavorerà su ogni particolare per ripartire quando prende palla. Non sarà una partita decisiva per il campionato, ma importante nella testa delle due squadre perché se ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di martedì 30 gennaio 2024) L’si prepara allo scontro diretto contro la Juventus. Darioin collegamento su Tutti Convocati, ha fatto unariguardo quello che sarà secondo lui il match di domenica. SCONTRO DIRETTO – Darioha parlato così riguardo il Derby d’Italia: «L’è unada guerra, ha una fase offensiva importante che attacca con sei giocatori. Sono poche le squadre che attaccano così. Allegri dice di guardare la classifica a fine marzo, quindi rimanere attaccante il più possibile all’è un successo. Prevedo una partita dove i nerazzurri faranno la gara e la Juventus lavorerà su ogni particolare per ripartire quando prende palla. Non sarà una partita decisiva per il campionato, ma importante nella testa delle due squadre perché se ...

