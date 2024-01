Marchetti | «Inter-Juventus potrebbe essere decisiva in un caso»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lucaha parlato di, big match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A.– Queste le parole di Lucasunel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Che sensazioni ho? Alla fine prevarrà l’esperienza e la sicurezza nel passo che sta dimostrando l’o l’entusiasmo delladi provare a fare un qualcosa che non aveva neanche progettato di fare quest’anno? Non so, gioca in casa l’. Quindi questo, secondo me, avrà un peso perché ci saranno 80.000 persone a San Siro, chiaramente non tutteiste».sulla squadra nerazzurra. «Secondo me, ...