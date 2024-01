Mar Rosso | Kyiv | Gaza e Africa L’impegno internazionale dell’Italia secondo Tajani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una sorta di road map, sia per emergenze vicine come(fatta di progetti, dialoghi schemi di azione post-bellici) che per quadranti più distanti dall’Italia (Mar) ma che hanno un peso specifico strategico alla voce scambi e commerci, passando per il sostegno all’Ucraina, con un annuncio: il prossimo anno l’Italia ospiterà la conferenza sulla ricostruzione, con l’obiettivo di coinvolgere anche il settore privato e gli enti locali. Questi i temi affrontati dal ministro degli esteri, Antonio, in audizione dinanzi alle commissioni esteri riunite di Camera e Senato. Qui MarLa tesi è che la missione Ue è “vitale per commerci e stabilità delle nostre economie”, per cui il ministro chiede che sia decisa con urgenza, che sia accompagnata da dotazioni adeguate, in termini di personale e assetti, nella ...