Mappare | individuare | riferire Il mandato di Biden alle sue Big Tech per contrastare la Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) Impedire alladi trafugare il know-how americano per costruirsi la propria intelligenza artificiale. Con questo obiettivo, l’amministrazioneha chiesto ai vari fornitori di servizi cloud nazionali dii propri clienti stranieri e poiqualora ci fossero delle anomalie nelle loro attività. Detto in altri termini, i vari Amazon, Microsoft, Google e via dicendo dovranno informare se le società cinesi stiano ad esempio cercando di entrare all’interno dei data center americani o in altri server critici, magari per rubare informazioni e riadattarle agli scopi di Pechino. Pertanto, i dati di questi clienti saranno raccolti, archiviati e analizzati sul dogma tipico del mondo della finanza “conosci il tuo cliente”, come scrive Bloomberg. La misura si inserisce all’interno della lotta tecnologica tra ...