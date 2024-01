Maniaco si masturba davanti a due ragazze sul lungomare di Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – La scena si è consumata poco dopo le 14,30 di oggia dueventenni, giunte sulla spiaggia deldiper godersi un po’ di sole: un 50enne corpulento, sfidando il vento gelido, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato arsi, fino a denudarsi completamente. Le giovani, hanno poi raccolto gli effetti personali, e sono tornate nell’auto all’auto parcheggiata sulla strada, con il timore di incrociare il molestatore. Possiamo parlare sicuramente di molestie e violenza psicologica ai danni di giovani donne, ma come in tanti casi la legge non aiuta. Purtroppo con depenalizzazione dei reati ad opera del governo Renzi, chiunque in un luogo pubblico (dove non ci siano minori) compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto solo ...