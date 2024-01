Mancini | che delusione! Un ex Inter lo elimina dalla Coppa d’Asia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Robertoè statoto. L’ex CT della Nazionale e tecnico dell’battuto ai rigori con la sua Arabia SauditaCorea del SudTO ? Che delusione per Roberto. L’ex CT della Nazionale, alla guida dell’Arabia Saudita, è statoto agli ottavi di finale dellaper mano della Corea del Sud allenata dall’exJurgen Klinsmann. Doppia beffa per i sauditi, che vincevano 1-0 a pochi secondifine dei tempi regolamentari, per poi farsi riprendere nel recupero al 99?. Fatali poi i tiri dal dischetto. Vincono 4-2 Son e compagni.-News - Ultime notizie e ...