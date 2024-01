Mancini beffato | la Corea del Sud pareggia al 99esimo e poi elimina l’Arabia Saudita ai rigori

Ma il risultato è stato una beffa per Mancini e i suoi, perché i sauditi, in vantaggio grazie al gol di Radif a inizio ripresa, sono stati raggiunti al nono minuto di recupero, quindi al 99', quando l ...Ai calci di rigore, infine, decisivi gli errori di Al Najei e Ghareeb. La Corea del Sud di Jurgen Klinsmann elimina così l'Arabia Saudita di Mancini e vola ai quarti: nel prossimo turno incontrerà ...L`Arabia Saudita allenata dall`ex ct della Nazionale italiana Roberto Mancini stava per sovvertire il pronostico e battere per 1-0 la Corea del Sud negli ottavi.