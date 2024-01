Mancini | beffa atroce | l'Arabia Saudita subisce il pari della Corea del Sud al 99' e poi perde ai rigori

(Di martedì 30 gennaio 2024) L'allenata dall'ex ctNazionale italiana Robertostava per sovvertire il pronostico e battere per 1-0 la...

Per questa capacità in giovane età è stato paragonato con le dovute proporzioni a Leonardo Bonucci. Convocato anche dall’ex ct Roberto Mancini per lo stage del maggio 2022 insieme a Niccolò Corrado, è ...La squadra giallorossa contesta l'assegnazione di un rigore oggettivamente inventato da parte dell'arbitro della gara: al 95' il pari dell'Acireale proprio dagli undici metri Il tecnico dei ...Finale ad alta tensione a San Luca, con la squadra di casa beffata dalla decisione dell'arbitro della gara ...Al “Corrado Alvaro” di San Luca, però, è la squadra di Mancini ad approcciare meglio la ...