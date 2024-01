Mancini | beffa atroce | l'Arabia Saudita subisce il pari della Corea del Sud al 99' e poi esce ai rigori

(Di martedì 30 gennaio 2024) L'allenata dall'ex ctNazionale italiana Robertostava per sovvertire il pronostico e battere per 1-0 la...

L'Arabia Saudita allenata dall'ex ct della Nazionale italiana Roberto Mancini stava per sovvertire il pronostico e battere per 1-0 la... (calciomercato)

Per questa capacità in giovane età è stato paragonato con le dovute proporzioni a Leonardo Bonucci. Convocato anche dall’ex ct Roberto Mancini per lo stage del maggio 2022 insieme a Niccolò Corrado, è ...Beffa per l'Arabia Saudita alla Coppa d'Asia che si sta disputando in Qatar. La squadra allenata da Roberto Mancini e' stata infatti eliminata negli ottavi di finale dalla Corea del Sud ai calci di ...La squadra giallorossa contesta l'assegnazione di un rigore oggettivamente inventato da parte dell'arbitro della gara: al 95' il pari dell'Acireale proprio dagli undici metri Il tecnico dei ...