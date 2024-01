Maltrattava bimbi dell’asilo Condanna con lo sconto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) CERNOBBIO (Como) Li strattonava per le braccia, li tirava per le orecchie, li prendeva a schiaffi e li forzava a mangiare fino a vomitare. Con queste accuse, la maestra di un asilo nido di Cernobbio, nel Comasco, è statata in appello a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti ai danni dei bambini di cui avrebbe dovuto prendersi cura. La sentenza è stata emessa ieri dalla Corte d’Appello di Milano, che ha ridotto la pena di 2 anni inflitta in primo grado. L’educatrice, oggi 54enne, era finita nel marzo del 2019 al centro di un’inchiesta, coordinata dalla Procura di Como e condotta dai carabinieri di Cernobbio, che aveva inchiodato anche una collega di 63 anni che lavorava nello stesso asilo, il Rita Fedrizzi di via Filzi. Ma mentre l’altra aveva ammesso fin dall’inizio le proprie responsabilità, la più giovane ha sempre negato ciò che accadeva in quell’asilo ...