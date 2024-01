Maltrattamenti | insulti e violenze sessuali | condannati cinque operatori di una casa di riposo di San Donà di Piave

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Secondo l’accusa decine di anziani ospiti di unadia Sandi, in provincia di Venezia, erano stati maltrattati, umiliati e picchiati per anni. La situazione si era acuita durante il periodo del Covid. Il Tribunale ha confermato tutte le accuse e ha inflittocondanne aglisanitari della struttura “Monumento ai caduti”, anche se inferiori rispetto a quelle che erano state chieste dal pubblico ministero. In totale le condanne sono arrivate a 23 anni, a fronte dei 38 complessivi richiesti. La sentenza è stata letta dal giudice per l’udienza preliminare Benedetta Vitolo che ha escluso l’esistenza di un legame tra ie la morte di una delle anziane e ha ridotto il numero delle parti civili da risarcire. Otto anni di ...