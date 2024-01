Mala movida a Formia e Gaeta | stretta dei carabinieri

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – Su disposizione del Comando Provinciale deidi Latina, nel corso della serata del 27 e 28 gennaio, i militari della Compagnia di, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, conseguendo diversi risultati, tra cui l’aumento dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate: – 137 persone, di cui 25 gravati da precedenti di polizia; – 86 autoveicoli; – eseguite 10 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari; – sono state ...

