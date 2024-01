Maignan non sarà cittadino di Udine Bocciato il sindaco anti-razzista

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mikenon avrà la cittadinanza onoraria di. Non ha trovato sostegno in consiglio comunale la proposta deldella città friulana, Alberto Felice De Toni, dopo quanto accaduto lo scorso 20 gennaio in occasione della gara del Bluenergy Stadium fra i bianconeri di Cioffi e il Milan, col portiere francese oggetto di insulti razzisti. Affinché la proposta passasse, ci sarebbe stato bisogno dei voti di tre quarti dei consiglieri cittadini, e quindi anche dell’appoggio della minoranza di centrodestra, che invece non ha voluto sostenere attivamente l’amministrazione nella sua iniziativa contro il razzismo e la discriminazione. A votare ieri sono stati trentotto consiglieri, a favore la maggioranza con venticinque voti, tredici i contrari della minoranza in consiglio e tre gli assenti. "Prendo atto con dispiacere che il ...

