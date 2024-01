Mafia | colpo al clan di Carini | i nomi dei 5 arrestati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Dda, nei confronti di 5 persone, 4 in carcere e una ai domiciliari con il braccialetto elettronico, accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate commesse avvalendosi del metodo mafioso e reati in materia di armi. Le indagini, sono partite nel 2021 e sono durate fino al 2023; sono state condotte dal nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo e avrebbero accertato il rientro “a pieno titolo” di pregiudicati mafiosi, dopo lunghi periodi di detenzione, nelle fila della famiglia mafiosa di, e l’inserimento in seno aldi giovani e ambiziosi associati, appartenenti a famiglie che storicamente hanno diretto lo scacchiere ...