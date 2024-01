Madonna di Trevignano | l’ultima profezia | “Preparatevi alla guerra”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Romano 27 Gennaio 2024. Figli benedetti, grazie per aver piegato le ginocchia nella preghiera. Figli miei, vi chiedo ancora una volta di fare scorte. Vi avverto, affinché non possa mancarvi nulla, quando sarà difficile trovare il cibo. Figli, laè alle porte! L’Italia, la Francia e la Germania saranno coloro che pagheranno di più. Figli miei, vi ho chiesto, pregato e supplicato di convertirvi; solo così si sarebbe evitato il peggio, ma l’umanità è sorda ai miei appelli. Figli, non giudicate i modi di Dio, ma siate fedelivera Dottrina della Fede e guardate il Cielo. Ora vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. E’ il post comparso su Facebook sull’account ufficiale delladidi ...