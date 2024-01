Macerata Campania | alla vista dei Carabinieri tenta la fuga sui tetti | nascondeva pistola e cartucce

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 gennaio 2024). Appena si è accorto dell’arrivo deiha immediatamenteto lasalendo suidella sua abitazione, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato. È accaduto nel pomeriggio di ieri presso una privata abitazione a, nel casertano, dove idella locale stazione sono intervenuti per eseguire una perquisizione voltaricerca di armi illegalmente detenute. I militari dell’Arma, dopo essersi accorti deltivo dimesso in atto da uno degli occupanti dell’immobile, presente in casa al loro arrivo, lo hanno raggiunto e bloccato. L’uomo, una volta sui, ha raggiunto un vicolo cieco e, nella ...