“Ma quale orgoglio…” Ecco un altro rosicone su Sinner | Cazzullo spara a zero

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Se il nostro Jannikdecidesse di riportare il domicilio fiscale in Italia, diventerei subito un suo tifoso. Un gesto simile avrebbe un valore simbolico enorme, superiore a quello di tante misure governative a favore del recupero fiscale”. Sono queste le parole di un lettore del Corriere della Sera da cui Aldotrae spunto per dare contro a chi, fuori dal mondo dello sport, ha esaltato il tennista 22enne per il successo all'Australian Open: “In 53 anni, non ricordo un evento sportivo che abbia suscitato un'ondata di retorica più alta della vittoria dia Melbourne. Neppure il Mondiale del 1982. Non sono in discussione la sua impresa sportiva, né il suo eccezionale talento, che ci rincuora e ci dà speranza. Trovo invece discutibili sia la tempesta di melassa dei politici, nessuno escluso, sui social, sia certi ...