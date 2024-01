Ma la pagano davvero? | Francesca umiliata ad Affari tuoi | Minc***a | immagina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Ma chi vince così poco viene veramente pagato? 'Ehy ecco i75 euro in gettoni d'oro così ti fai il pieno per tornare a casa', sembrano tipo elemosina". Un telespettatore riassume così, con ironia un po' umiliante, la sfortunata avventura di, concorrente didal Molise partita co le migliori intenzioni e tornata a casa insieme al marito Marcello con poco più di un pugno di mosche in mano. La serata del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus inizia bene, con la signora "promossa" in studio dopo ben 48 puntate da pacchista. Se non è record, ci siamo quasi. "Se il Dottore offrisse 1.000 euro a puntata..", scherza Amadeus sperando di portare fortuna alla concorrente. No, non funzionerà. Marito e moglie infatti sono andati avanti imperterriti, tra cambi di pacco e ...