Ma come si fa a sbagliare un rigore così

(Di martedì 30 gennaio 2024) Esattamente due anni fa diventava a sorpresa eroe nazionale. Lui che dell’eroe ha lo sguardo torvo, la mascella quadrata – barba e capelli da Giga Chad. Aveva iniziato il torneo dalla panchina, poi a pochi minuti dalla fine dell’ottavo di finale con la Costa d’Avorio era subentrato al portiere titolare e aveva parato ildecisivo per la vittoria dell’Egitto. In semifinale con il Camerun ne aveva parati addirittura due (un terzo era finito fuori, ma in casi del genere si tende comunque a dare merito al portiere, al suo potere distraente, soggiogante, che spinge l’avversario all’errore) e in finale con il Senegal aveva parato dopo neanche dieci minuti una Sadio Mané, tenendo in vita l’Egitto di nuovo fino ai rigori: lì ha riparato all’errore del compagno Abdelmonem parando – con l’aiuto dell’inseparabile bottiglietta con sopra incollati gli ...