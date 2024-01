“M90 è pericoloso | va abbattuto” | Trento contro l’orso che in Val di Sole aveva inseguito una coppia

si trasformino inevitabilmente in situazioni di pericolo”. A dirlo è Simone Stefani, vicepresidente Lav e responsabile Lav del Trentino in merito alla decisione della Provincia di procedere, dopo i ...L'orso M90 è stato protagonista di un pericoloso inseguimento nei confronti di una coppia di fidanzati lungo una strada forestale: richiesto l'abbattimento ...“Con la sicurezza delle persone non si scherza” ha dichiarato l’assessore provinciale alle foreste, annunciando la richiesta di ...