Luna Rossa ritorna in acqua | Marco Gradoni al timone e manovre notevoli “Speriamo in regate contro Spithill e Bruni…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024)è tornata indopo alcuni giorni di pausa dovuti al vento troppo leggero. Il sodalizio italiano è sceso in mare con il LEQ12 a Cagliari, affrontando condizioni di venti meridionali di media intensità e onda formata. Gli uomini di Max Sirena hanno impiegato unicamente il prototipo, dopo che settimana scorsa erano stati utilizzati contemporaneamente questo scafo e l’AC40 per effettuare alcuni test. Presso la base nel capoluogo sardo si sta aspettando l’AC75, la cui costruzione è ormai alle battute conclusive: sarà la barca con cui si parteciperà alla Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che tra agosto e ottobre determinerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Secondo i recon, ovvero le “spie” che seguono...