L’ultima di Gravina sul razzismo | «Se c’è una società cosmopolita quella è l’Udinese» Ma gliele scrivono?

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gabriele, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dall’Ansa, in conferenza stampa dopo il consiglio.sulle riforme nel calcio «Il problema della riforma del calcio italiano non è quello della riforma dei campionati, mi stupisce che si riduca il nostro impegno al numero di squadre. Lo ritengo offensivo. Oggi siamo nella fase delle emergenze per non aver saputo gestire le urgenze. Quando porterò il piano strategico voglio nomi e cognomi di chi approva un piano di salvaguardia e chi invece parla di riforme ma non le vuole mettere in pratica. Se c’è voglia di continuare a ballare sul Titanic, io toglierò la musica, balleranno senza». Sulla mancata cittadinanza onoraria a Maignan «Mi dispiace, un’altra occasione persa dal paese per dare un segnale diverso. Sulle valutazioni di carattere politico nel merito di ...