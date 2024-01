“Lui sapeva tutto ma non ha parlato” Alberto Matano | la figlia di Sandra Milo rompe il silenzio

(Di martedì 30 gennaio 2024) La morte diha lasciato tutti sgomenti, infatti la sua dipartita è avvenuta senza che si sapesse che stesse così male. Nella giornata del 30 gennaio è stata aperta la camera ardente e laDebora ha voluto fare una menzione speciale nei confronti di. La donna, che non è riuscita a trattenere le lacrime, ha citato il conduttore de La vita in diretta durante il suo intervento con la stampa. E lo ha fatto per qualcosa di davvero meraviglioso. Infatti, dopo la morte di, laDebora ha voluto raccontare un aneddoto su. Un gesto quello del presentatore che ha colpito profondamente i familiari più stretti della diva del cinema italiano, che se n’è andata a 90 ...

Fatemi ringraziare Alberto Matano, il direttore del mio programma 'La vita in Diretta', che è stato un fratello, una carezza sul cuore quando lui solo sapeva di come stava mia madre e non ha mai detto ...Chi vorrà potrà porgere l'ultimo saluto a Sandra Milo nella camera ardente, allestita in Campidoglio, fino alle 19 di questa sera, martedì 30 gennaio. Il feretro della grande attrice è arrivato la mat ...