Ludovico Fremont è l’affarista nella serie Rai “La lunga notte”

(Di martedì 30 gennaio 2024)torna sul piccolo schermo ne “La”,Rai diretta da Giacomo Campiotti e prodotta da Eliseo Entertainment su Raiuno dal 29 al 31 gennaio. Reduce dal successo del film “Good vibes” che lo ha visto protagonista al cinema, questa volta, l’attore interpreterà il ruolo dele furfante Marcello Petacci, fratello dell’attrice Clara Petali interpretata da Martina Stella con la quale aveva già diviso il set sempre con Giacomo CampiottiRai “L’amore e la guerra nel 2006”. “Come non essere felice di aver preso parte in questo cast. Ho ritrovato il regista Giacomo Campiotti con il quale avevo già precedentemente lavorato (“La Figlia Del Capitano”, “La Storia di Suor Bakhita” e “La Guerra sulle Montagne” dove ...

L'attore Ludovico Fremont torna protagonista in televisione ne "La lunga notte - La caduta del Duce", serie Rai diretta da Giacomo Campiotti.Un cast stellare Nel cast della miniserie troviamo Emma Benini e Ludovico Fremont, che interpretano rispettivamente Beatrice Grandi e Marcello Petacci. Beatrice Grandi è un personaggio inventato per ...