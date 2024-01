Lucchese | radiografia di una crisi Falsa partenza nel girone di ritorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) La decima sconfitta stagionale con relativo "impantanamento" in una zona "grigia" della classifica, dovrebbe indurre a lasciare da parte il gioco, i pali, i gol che potevamo andare diversamente o essere regolari e non sono stati concessi e a rimanere concentrati solo sulla realtà o, meglio, sui numeri che non possono essere confutati. E i numeri dicono che la, da quando è iniziato ildi, ha conquistato appena tre punti, quelli contro la Recanatese, su dodici a disposizione. Dal momento che ha perso a Perugia, in casa contro il Sestri Levante e domenica scorsa a Gubbio. Un cammino completamente opposto rispetto a quello dell’inizio della stagione, quando, al contrario, i punti furono otto, con due vittorie esterne e due pari interni. Numeri che fecero sperare in un campionato di un certo tipo e che, invece, ...