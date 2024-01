Luca Merisio | “Il segno dell’uomo” | l’arte della fotografia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Bergamo.ha cominciato presto a interrogarsi su quale strada prendere nella vita, ben primalaurea in economia e commercio. Aveva davanti a sé un percorso già lungo e intrigante come quello tracciato dal padre, Pepi, fotografo di estro consolidato e di fama internazionale. Poteva mettersi nella sua scia, ma non era scelta facile seppur comoda.ha personalità marcata e non poteva considerare per il suo domani l’idea di essere l’ombra del genitore, pur con tutta l’ammirazione, la gratitudine perche andava apprendendo, il rispetto che gli veniva naturale e dall’educazionemamma Anna, storica docente di matematica alla Magistrale di Bergamo. Del resto, anche papà, con laurea in filosofia, ad un certo punto ha sentito la “chiamata” dell’obiettivo e con ...