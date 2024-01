LoveArt | ad Arezzo si celebra l’amore attraverso l’espressione artistica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – Febbraio mese degli innamorati: lo annuncia già la prossima edizione della Fiera Antiquaria di, la manifestazione che da oltre 55 anni, ogni prima domenica del mese e sabato precedente, in Piazza Grande e nelle vie del centro storico cittadino, regala ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della “trouvaille” grazie a centinaia di espositori che propongono i loro oggetti d’arte e ogni tipo di collezionismo. E proprio in occasione della Fiera che si svolgerà il 3 e il 4 febbraio prenderà il viaun'iniziativavoluta dalla FondazioneIntour, ideata e curata dall’Associazione Ezechiele e realizzata in collaborazione con la Fondazione Guido d’, che inviterà i visitatori della manifestazione a partecipare a una singolare ...