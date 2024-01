Lotta incerta per la Champions | Atalanta e Lazio davanti | Roma | Fiorentina | Napoli e Bologna inseguono

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sette squadre in quattro punti. Laper il quarto posto in Serie A, ultimo disponibile, al momento, per l’ingresso inLeague,...

29/01/2024 | 17:00 ROMA – Gli italiani non credono nella rimonta della Juve: è l’Inter la squadra favorita. Secondo i dati raccolti da Planetwin365, quasi un tifoso su due (il 42%) vede i nerazzurri ...La lotta per il quarto posto in Serie A, ultimo disponibile, al momento, per l’ingresso in Champions League, appare incertissima.Il Psm Rapallo perde la leadership del campionato di Promozione girone B dopo una sconfitta per 5-0 contro il Vallescrivia. La classifica è ora molto incerta, con cinque squadre in lotta per il primo ...