Lotta armata e agenti feriti | che scandalo legalizzare Askatasuna

(Di martedì 30 gennaio 2024) I ben informati parlano di una trattativa sotterranea che va avanti da mesi, a testimonianza delle vere priorità della sinistra a Torino. Notizia del giorno è l’istituzionalizzazione degli antagonisti: dopo anni di illegalità, il centro socialesi appresta a iniziare un percorso di trasformazione: sì, perchè per il sindaco dem Lo Russo“è un bene comune”. Una definizione quantomeno coraggiosa considerando le cronache degli ultimi anni. L’immobile di corso Regina Margherità diventerà un presidio antifascista e nessuna parola sugli ultimi trent’anni di occupazione: l’idea è quella di creare un “patto di cittadinanza, tra Aska e Comune e altri cittadini per trasformarlo in un bene fruibile da tutti”, ha spiegato lo psichiatra Ugo Zamburru, uno dei promotori di questa iniziativa, con il chitarrista dei Subsonica Max Casacci. Il ...

(ASI)“Il Comune di Torino, di fatto, istituzionalizza e legittima Askatasuna e gli antagonisti e lo fa, nientemeno, applicando il Regolamento dei beni comuni, approvato nel 2019 dalla maggioranza pent ...Comandante Ettore Bramato, nell’ultima classifica sulla qualità della vita del Sole24Ore, Bologna è seconda in Italia ma si piazza in fondo per quanto riguarda l’indice di criminalità. Va cambiato qua ...Attaccare i giornalisti ci può stare. Ma questo non avvicina di più il governo ai destini di operai e contadini. Ecco perché ...