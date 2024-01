L' operaio 4 0 non ha il martello ma l' esoscheletro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 gennaio 2024) Se oltre un secolo fa scrittori come Isaac Asimov li avevano immaginati, e il cinema del secolo scorso li ha ampiamente mostrati (Alien, Blade Runner, StarWars e tanti altri), oggi gli esoscheletri sono una realtà, prodotti in tutto il mondo da una decina le aziende strutturate, e hanno un mercato che si può dividere in due grandi settori, civile e militare. Ma mentre questi ultimi sono dispositivi elettrificati nati per creare il super soldato potenziando i movimenti umani (Esoscheletri per il «Super Soldato» - Panorama), quelli civili meriterebbero di essere annoverati tra i dispositivi di protezione individuale – come le scarpe antinfortunistiche obbligatorie nelle officine - per chi deve eseguire lavori pesanti e gravosi, oppure per coloro che si trovano ad agire in posizioni complesse, come con le braccia protese verso l'alto o dovendo piegarsi sulle gambe molte volte. E poi ...