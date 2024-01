Lombardia | presentato primo avviso pubblico per progetti Interreg Italia Svizzera

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Milano, 30 gen. (Adnkronos) –oggi, a Palazzo, ilper iordinari della programmazionenell'ambito del ciclo di azioni 2021-2027. "Si tratta – ha sottolineato l'assessore della Regionea Enti locali, Montagna e ai Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori – di un programma che, con questo, mette a disposizione oltre 54 milioni di euro per i territorini e 11 milioni di franchi per la parte".garantisce il finanziamento didi cooperazione tra partnerni e svizzeri che interessino l'area di cooperazione del Programma. Ifinanziati avranno una dimensione 'ordinaria' (con budget complessivo superiore a 200.000 euro) e potranno essere candidati a valere su tutti gli Obiettivi Specifici selezionati dal Programma.Gli obiettivi sono: sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione e introduzione di tecnologie avanzate; adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi di catastrofe e maggiore resilienza; riduzione dell'inquinamento, protezione della natura e della biodiversità; integrazione delle reti di trasporto e rafforzamento della mobilità intermodale e sostenibile; parità di accesso all'assistenza sanitaria e passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio; rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile; miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere.Le spese ammissibili riguardano: costi del personale; spese d'ufficio e amministrative; spese di viaggio e soggiorno; spese per consulenze e servizi esterni; spese per attrezzature e spese per infrastrutture e lavori."Il Programmaincoraggia la cooperazione transfrontaliera – ha detto l'assessore Sertori – e, per questo motivo, chiede, all'interno dei, la partecipazione di almeno un partnerno e uno svizzero". "di qualità – ha aggiunto – che hanno il merito di essere costruiti dal basso, ovvero dalle reali necessità dei cittadini e dei territorini e svizzeri".L'prevede tre finestre di presentazione delle domande, tra gennaio e aprile del 2024, del 2025 e del 2026, e una ripartizione della dotazione finanziaria sulle tre finestre (percentualmente 60, 20 e 20). Prima finestra: apertura 15 gennaio 2024 (successive finestre, 15 gennaio 2025 e 2026). Chiusura della prima finestra: 15 aprile 2024 (per le successive 15 aprile 2025 e 2026).Ad essere interessati, per la partena, i territori delle province di Lecco, Como, Varese e Sondrio (), delle province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio-Ossola (Piemonte), la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione autonoma Valle d'Aosta. Per parte, invece, coinvolti i territori dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni."La programmazioneè una grande opportunità per i territori di confine e di montagna – ha rimarcato Sertori – e laha inteso promuovere un Infoday per presente il, ma anche per illustrare ai territori, agli enti locali e alle realtà in esse attive e operanti tutte le opportunità di finanziamento"."Regione– ha concluso l'assessore – è al fianco dei suoi territori e sostiene la loro partecipazione al Programmaquale volàno di sviluppo locale, ma attuato in stretta sinergia con le vicine realtà della Confederazione elvetica quale momento per attuareinsieme, conoscersi e approfondire i legami e le caratteristiche comuni che consentono di 'annullare' ogni confine geografico o politico".