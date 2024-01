Lollobrigida | “In Italia l’Europa ha un peso diverso Gli agricoltori? Daremo loro la libertà” VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare parla durante la presentazione per la campagna di promozione della frutta in gusciona, made in Italy e. Il Ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare Francescoera presente alla Sala Giulio Onesti del Coni dove si presentava la campagna di promozione della frutta in gusciona. Una scintilla per il ministro che insieme al collega dello Sport Andrea Abodi hanno celebrato il connubio con la nazionale di rugby. L’occasione ha fatto in modo che il ministro parlasse di un tema di cui si sta discutendo in Europa, con l’onda di protesta che sta arrivando in. “La protesta degli? I nostri hanno avuto un abbattimento del reddito progressivo ed è anche ...