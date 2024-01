Lollobrigida e il via libera a chi va a comandare col trattore in tangenziale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Alla fine c’è scappato il morto. Un uomo, a Catanzaro, è deceduto dopo aver accusato un malore mentre era in coda sulla statale bloccata da una protesta. I soccorsi sono dovuti arrivare in elicotte... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Picchetti ai caselli autostradali e un morto a Catanzaro sulla strada bloccata dagli agricoltori. Ma dal ministro nessuna condanna. Il governo, durissimo con gli ambientalisti che bloccavano le strade ...Il ministro Lollobrigida non difende l’agricoltura ...Questa sciagura si abbatterà sui figli di chi protesta e la via per evitarli è fare sacrifici adesso, non protestare. E tuttavia questi interessi ...Partita la distribuzione, Josè Cianni ( Nutrinsect di Montecassiano): siamo soltanto all’inizio, ma il mercato crescerà. "Siamo una realtà 100% made in Italy, vorremmo essere difesi come tutti gli all ...