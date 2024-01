Lo voleva il Napoli | Mangala acquistato per 30 milioni! I dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un vecchio obiettivo delè statoda un club francese: il cartellino vale 30 milioni di euro. La società partenopea ha chiuso il proprio mercato dopo aver conseguito gli acquisti, in ordine cronologico, di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, Hamed Junior Traorè dal Bournmouth, Cyril Ngonge dall’Hellas Verona e Leander Dendoncker dall’Aston Villa. Nuovi calciatori, pronti a dar man forte alla causa azzurra dopo un’orribile prima parte di stagione. La partita contro la Lazio non ha emanato alcun segnale positivo se non la dimostrazione che almeno l’atteggiamento difensivo sembra dar merito alla solidità e alla compattezza che ildi Mazzarri ha saputo mettere in luce. La cura Mazzarri, finora, non sta dando i frutti sperati e le condizioni in cui riversa ilsono spiacevoli ma non ...