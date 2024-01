Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 152 punti

Chiusura in calo a 149,2 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , contro i 152,2 dell'apertura e i 151,8 di venerdì scorso. In ... (quotidiano)

Chiusura in calo a 149,2 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , contro i 152,2 dell'apertura e i 151,8 di venerdì scorso. In ... (quotidiano)

Borsa italiana oggi martedì 30 gennaio 2024. Piazza Affari attende diversi dati, in particolare sul Pil europeo. Attese anche alcune trimestrali ...I rendimenti dei titoli di Stato sono poco mossi in vista delle decisioni della Fed e della Banca d'Inghilterra attese in settimana. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 149 punti, con il tasso del ...La Borsa di Milano (+0,1%) lima il rialzo iniziale appesantita dal comparto del lusso. In luce le banche in vista delle trimestrali con i risultati del 2023. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 150 ...