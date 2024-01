Lo sport in chiaro per legge | la situazione nell’Unione Europea

(Di martedì 30 gennaio 2024) È notizia di oggi che il Governo Meloni, sull’onda del successo mediatico di Jannik Sinner fresco vincitore degli Australian Open 2024, la volontà di inserire nella lista degli eventi inda trasmettere anche inle finali dei tornei Slam con la presenza di un italiano in campo: ma cosa succede per lo… L'articolo proviene dain TV.

Ci siamo. Dal 14 al 28 gennaio Discovery+ ed Eurosport trasmettono in esclusiva italiana uno degli Australian Open più attesi in Italia, con Jannik ... (oasport)

La Coppa d'Africa si ferma momentaneamente, preparandosi per la seconda fase che culminerà nella finale programmata per l'11 febbraio alle ore 21. Le ... (digital-news)

La finale degli Australian Open 2024 di domenica 28 gennaio tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non verrà trasmessa in chiaro . La visione ... (sportface)

Ci sono state forti polemiche per il fatto che la finale degli Australian Open giocata da Jannick Sinner non sia stata trasmessa in chiaro visto ... (panorama)

L’ipotetica presenza di Sinner a Sanremo pare disturbare i puristi del tennis, ma una vetrina come quella del festival, l’evento più ...La stampa sportiva elogia la prova delle Aquile a Pisa "Grande praticità: con tre tiri ha confezionato altrettante reti". .Finale Australian Open 2024 alle 18 sintesi in chiaro su NOVE del trionfo di Sinner, In regalo per tutti gli appassionati italiani in questo giorno leggendario per il nostro sport, NOVE, il canale ...