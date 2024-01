Lo Shakhtar blinda Sudakov | clausola monstre per Juve e Napoli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024) LoDonetsk ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Georgiy, centrocampista nel mirino diSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano, loDonetsk avrebbe trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Georgiy. Il centrocampista piace molto antus e, che però dovranno fare un grande sforzo per strapparlo al club ucraino. Nel nuovo contratto è stata infatti inserita unarescissoria da 100 milioni di euro. Una cifra fuori dalla portata di entrambi i club, che sperano di poter abbassare il costo del cartellino per il calciomercato estivo.