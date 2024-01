Lo sci è diventato una carneficina | ma i campioni non fanno niente per proteggersi Telegraph

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mikaela Shiffrin, la più grande sciatrice di tutti i tempi, si è andata a schiantare contro la recinzione di sicurezza in una curva della discesa libera a Cortina. All’inizio del mese, il suo compagno, il campione norvegese Aleksander Aamodt Kilde, è uscito di pista a 120 km orari a Wengen, riportando una brutta lacerazione al polpaccio, una spalla lussata e i legamenti strappati. Il francese Alexis Pinturault ha subito un incidente terribile nella stessa gara. Anche la principale rivale di Shiffrin nella classifica di Coppa del Mondo di slalom, la slovacca Petra Vlhova, si è infortunata al ginocchio cadendo nello slalom gigante a Jasna. La campionessa olimpica svizzera Corinne Suter si è strappata il legamento crociato anteriore e si è danneggiata il menisco nella stessa discesa di Cortina di Shiffrin. E l’austriaco Marco Schwarz, ex campione del mondo che era in testa alla classifica ...

Non basta una pettinata, non basta una sede istituzionale tirata a lucido. Quando sei Giorgia Meloni , ex missina cresciuta nel fascistume ... (247.libero)

Ma ora per soli 9,99€ potrai avere un paio di caldissimi Guanti da Sci antivento, antiscivolo e con funzione touchscreen per lo smartphone!A differenza dei manuali scolastici dove la storia – per comprensibili ragioni pratiche – si sviluppa a blocchi, l'uomo ha sempre dovuto affrontare un mondo in continuo divenire. Un mutamento costante ...Ed Westwick sposerà la sua fidanzata Amy Jackson e i fan lo hanno saputo grazie a un post Instagram pubblicato dalla coppia che è stata immortalata proprio nel momento ...