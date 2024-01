LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2024 in DIRETTA | Rast in testa nella seconda manche Attesa per le big

Leggi tutta la notizia su oasport

PERCHE' LA COPPA DEL MONDO E' FALSATA: DANNEGGIATA GUT-BEHRAMI, VANTAGGIO PER SHIFFRIN 13.52 Siamo a metà dellacon 15 atlete scese e 15 ancora in cima. Questo l'ordine delle prossime atlete al cancelletto di partenza: 16 HURT A J USA 17 DIREZ Clara FRA 18 LUCZAK Magdalena POL 19 LJUTIC Zrinka CRO 20 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 21 LIE Kajsa Vickhoff NOR 22 MOLTZAN Paula USA23 GOGGIA Sofia ITA 24 GASIENICA-DANIEL Maryna POL25 BASSINO Marta ITA26 BRIGNONE Federica ITA 27 MOWINCKEL Ragnhild NOR 28 HECTOR Sara SWE 29 ROBINSON Alice NZL 30 GUT-BEHRAMI Lara SUI 13.52 Nona posizione finale per Richardson, alle spalle anche di Asja Zenere. 13.52 61 centesimi di ritardo per la canadese dopo metà gara. 13.51 Partita Britt Richardson (-0.10). 13.50 Che peccato per Roberta ...