LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2024 in DIRETTA | Gut-Behrami perfetta! Brignone e Bassino poco convincenti

(Di martedì 30 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL10.44: Direz all’intermedio ha 39 centesimi di ritardo 10.43: Va alle spalle delle azzurre la norvegese Holtmann con un ritardo di 1?58. Ora Direz 10.43: Holtmann all’intermedio ha 46 centesimi di ritardo 10.42: Distacco altissimo per la norvegese Stjernesund che con un ritardo di 1?96 è settima, ultima, alle spalle delle azzurre. Ora Holtmann 10.41: Stjernesund ha 43 centesimi di ritardo 10.40: E’ seconda la neozelandese Robinson che conferma di gradire il contesto, la pista e la neve e con 59 centesimi di ritardo si mette alle spalle di Gut-. Ora Stjernesund 10.39: Robinson all’intermedio ha 12 centesimi di ritardo 10.38. E’ nettamente in testa la svizzera Gut-che sente profumo di rimonta su Shiffrin, non ...

