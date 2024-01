LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2024 in DIRETTA | Gut-Behrami perfetta! Brignone | Bassino e Goggia in corsa per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL11.04: Colturi ha 74 centesimi di ritardo all’intermedio 11.03: Perde tantissimo nel finale la slovena Bucik, come tante altre atlete che l’hanno preceduta, è 15ma a 2?08. Ora Colturi 11.03: 24 centesimi di ritardo all’intermedio per Bucik 11.02: Perde tantissimo la statunitense Hurt nella parte finale di gara, ritardo di 1?74 e 13mo posto provvisorio. Ora Bucik 11.01: Hurt all’intermedio ha 15 centesimi di ritardo 11.00. Anche Brunner dimostra di non aver digerito la pista di: ritardo di 2?53, 16mo posto provvisorio. Quattro austriache agli ultimi 4 posti. Ora Hurt 10.59: Brunner all’intermedio ha 53 centesimi di ritardo 10.58. Non sembra giornata per le austriache. Anche Scheib accumula 2?24 di ritardo ed è 14ma. Ora ...