LIVE Sci alpino | Gigante Kronplatz 2024 in DIRETTA | Gut-Behrami domina e lancia la sfida a Shiffrin Goggia torna in top 5

(Di martedì 30 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA GUT-, VANTAGGIO PER14.31 Questa la classifica deldi: 1 GUT-Lara SUI 2:00.64 2 ROBINSON Alice NZL 2:01.73 +1.09 2 HECTOR Sara SWE 2:01.73 +1.09 4 MOWINCKEL Ragnhild NOR 2:01.87 +1.235Sofia ITA 2:02.03 +1.39 6 BRIGNONE Federica ITA 2:02.09 +1.45 7 LJUTIC Zrinka CRO 2:02.57 +1.93 8 RAST Camille SUI 2:02.60 +1.96 9 SCHEIB Julia AUT 2:02.68 +2.0410 BASSINO Marta ITA 2:03.00 +2.36 14 MELESI Roberta ITA 2:03.32 +2.6816 ZENERE Asja ITA 2:03.44 +2.8026 PLATINO Elisa ITA 2:04.42 +3.78 14.29 Nella classifica generale di Coppa del Mondo Lara Gut-si porta a 95 punti da Mikaela ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA Gut-Behrami , VANTAGGIO PER Shiffrin 11.50: Per il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA Gut-Behrami , VANTAGGIO PER SHIFFRIN 13.14 Questa la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA GUT-BEHRAMI, VANTAGGIO PER SHIFFRIN 13.41 Haaser si ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA GUT-BEHRAMI, VANTAGGIO PER SHIFFRIN 13.52 Siamo a metà ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LA COPPA DEL MONDO E’ FALSATA: DANNEGGIATA GUT-BEHRAMI, VANTAGGIO PER SHIFFRIN 14.14 Partita ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE' LA COPPA DEL MONDO E' FALSATA: DANNEGGIATA GUT-BEHRAMI, VANTAGGIO PER SHIFFRIN 14.14 Brignone ha solamente 7 centesimi di vantaggio su Goggia dopo met ...La Coppa del Mondo di sci femminile fa tappa infrasettimanale a Kronplatz per uno slalom gigante che vede le grandi speranze azzurre in Goggia, Brignone e Marta Bassino ...Oggi a Plan de Corones è in programma lo slalom gigante femminile con inizio della 1ª manche alle ore 10:30, alle 13:30 invece la 2ª manche ...